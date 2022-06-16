خاص: تعرف على تفاصيل الميزانية المرصودة لوزارة الدفاع بالحكومة الليبية والجهات العسكرية التابعة لها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تفاصيل الميزانية للوزارات التابعة للحكومة الليبية والتي تم الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب يوم الأمس، منها وزارة الدفاع والتي تأتي تفاصيل مخصصاتها كالآتي:

وزارة الدفاع: 3,150 مليار دينار للمرتبات و800 مليون دينار للنفقات التسييرية.

القيادة العامة للجيش: 2,600 مليار دينار مرتبات، 700 مليون دينار تحت بند النفقات التسييرية.

جهاز التصنيع العسكري: 91 مليون دينار مرتبات، 5 مليون للنفقات التسييرية.

جهاز البحوث التطبيقية والتطوير: الباب الأول 65 مليون دينار، الباب الثاني 4,8 مليون دينار.

مركز الخدمات والصيانة: 9,9 مليون دينار للباب الأول، 700 ألف للباب الثاني.

مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى: 1,5مليون دينار للمرتبات، مليون دينار للنفقات التسييرية.

جهاز حرس المنشآت النفطية: الباب الأول 300 مليون دينار، الباب الثاني 10 مليون دينار.

الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية: 500 ألف دينار للمرتبات ومثلها في بند النفقات التسييرية.

جهاز الطب العسكري: 500 ألف دينار للمرتبات، 10 مليون دينار للنفقات التسييرية.

بإجمالي يصل إلى 6,218,400 مليار دينار ضمن الباب الأول، و1,532 مليار دينار للنفقات التسييرية للوزارة.

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