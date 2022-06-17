بالصور: مخصصات كافة المستشفيات والمراكز الصحية ضمن ميزانية الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على ميزانية الحكومة الليبية بقيادة باشاغا حيث بلغ إجمالي المخصصات لوزارة الصحة والجهات التابعة لها: الإيرادات 3,135 مليون دينار، الباب الأول 3,635,273 مليون دينار، الباب الثاني 1,849,630 مليار دينار.

المستشفيات التعليمية الإيوائية: الإيرادات 735,000 ألف دينار؛ الباب الأول 834,3 مليون دينار، الباب الثاني 434,8 مليون دينار.

إجمالي مخصصات المستشفيات العامة المركزية والإيوائية: الإيرادات 85 ألف دينار، الباب الأول 157,95 مليون دينار، الباب الثاني 109,2 مليون دينار.

إجمالي مخصصات المراكز والمستشفيات التخصصية: الإيرادات 60 ألف دينار، الباب الأول 62,4 مليون دينار، الباب الثاني 75,3 مليون دينار.

إجمالي مخصصات المختبرات الطبية ومصارف الدم: الإيرادات 170 ألف دينار، الباب الأول 24,4 مليون دينار، الباب الثاني 16,2 مليون دينار.

إجمالي مخصصات المستشفيات القروية: الباب الأول 347,32 مليون دينار، الباب الثاني 136,84 مليون دينار.

إجمالي مخصصات المراكز العلاجية: الإيرادات 35 ألف دينار، الباب الأول الخاص بالمرتبات 157,35 مليون دينار، الباب الثاني للنفقات التسييرية 119,69 مليون دينار.

إجمالي مخصصات العيادات المجمعة وعيادات الأسنان: الباب الأول 79,53 مليون دينار، الباب الثاني 37 مليون دينار.



























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