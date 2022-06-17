بالأرقام .. مخصصات أبرز مؤسسات مجلس النواب ومجلس الوزراء التابع له في الميزانية الجديدة

تحصّلت صدى الاقتصادية على كامل تفاصيل الميزانية التي تم اعتمادها الحكومة الليبية من قبل مجلس النواب ونرصد هنا المبالغ المخصصة لأهم الجهات التابعة للمجلس والحكومة التابعة له.

مجلس النواب: الباب الأول 130 مليون، الباب الثاني 92 مليون دينار؛ ديوان المحاسبة الليبي: 159,282 مليون دينار، الباب الثاني 15 مليون دينار؛ هيئة الرقابة الإدارية: المرتبات 265 مليون دينار، النفقات التسييرية 15 مليون؛ مجلس التخطيط الوطني: الباب الأول 67 مليون دينار، الباب الثاني 6 ملايين دينار؛ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 105 مليون دينار للمرتبات و15 مليون دينار لبند النفقات التسييرية.

أمّا ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية فقد خُصّص له مبلغ 100 مليون للمرتبات، وللنفقات التسييرية ماقيمته 110 مليون دينار؛ والجهات التابعه لهُ كالهيئة العامة للمعلومات: 4 مليون للمرتبات و5 مليون دينار للنفقات التسييرية؛ مصلحة التخطيط العمراني: الباب الأول 11 مليون دينار، الباب الثاني 2,5 مليون دينار؛ المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 5 ملايين للمرتبات و3 مليون دينار للنفقات التسييرية للمجلس؛ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المرتبات 18,8 مليون دينار، النفقات التسييرية 4 مليون دينار.

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