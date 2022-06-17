مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يعلن عن تشكيل لجنة لاستبدال الدعم المباشر للوقود

أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وبعضوية وزير الحكم المحلي ، ووزير التخطيط المكلف ، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصادية ، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ، وعضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ، مندوبي عن ديوان المحاسبة ، وثلاثة خبراء في المجال الاقتصادي يتم إختيارهم من قبل اللجنة ، بخصوص دارسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي .

كما تتولى هذه اللجنة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محلياً من الوقود سنوياً ، وكذلك حصر قيمة التكلفة للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محلياً .

حيث نص الإعلان على أن تقوم اللجنة بتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق الميزانية السنوية ، وتحدد اللجنة سعر التوازي الأنواع الوقود المستخدم للاستهلاك الاضافي ، وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي .

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