اقتصاد

بالتفاصيل: المالية بحكومة الوحدة الوطنية تكشف إجمالي الإيرادات والنفقات العامة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 مايو ، حيث بلغت إيرادات مبيعات النفطية 37.368 مليار دينار ، وبلغت إيرادات الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية 16.146 مليار دينار بإجمالي إيرادات الموارد النفطية 53.515 مليار دينار .

كما نشر التقرير بيان الإيرادات السيادية حيث بلغت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 601.835 مليون دينار ، وبلغت إيرادات رسوم الجمارك 69 مليون دينار ، وبلغت إيرادات الإتصالات 64 مليون دينار ، وبلغت إيرادات مبيعات المحروقات بالسوق المحلي 59.969 مليون دينار ، وبلغت رسوم الخدمات وإيرادات أخرى 66.246 ، بإجمالي إيرادات سيادية 1،043 مليار دينار ، وبلغت بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 792.174 مليون دينار ، بإجمالي الموارد المالية العامة والتي بلغت 55.350 مليار

كما أوضح التقرير إجمالي النفقات العامة خلال نفس الفترة والتي بلغت في الباب الأول “المرتبات ومافي حكمها” 16.791 مليار بسبة إنفاق 58.6‎%‎ ، كما بلغت نفقة الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” 2.114 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 7.4‎%‎ ، وبلغ الإنفاق في الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” 117.896 مليون دينار بنسبة إنفاق 0.4‎%‎ ، وبلغت نفقات الباب الرابع “نفقات الدعم” 9.609 مليار دينار بنسبة إنفاق 33.6‎%‎ ، بإجمالي قيمة النفقات الجهات العامة بلغ 28.633 مليار دينار.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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