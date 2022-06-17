نوفاك: عدم استقرار إنتاج النفط بليبيا ودول أخرى أربك السوق العالمي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن دور “أوبك+” يزداد بسبب الضبابية التي تعيشها الدول المستهلكة والمنتجة بينها ليبيا والصين وفنزويلا وإيران.

وأضاف نوفاك، في تصريحاته لتلفزيون محلي “أر بي سي”، أن بلاده لا تفكر في خفض إنتاجها من النفط بسبب الحظر الأوروبي.

وأشار إلى عدم نية روسيا في التحول لسداد العقود الآجلة للنفط بالروبل على غرار ما حصل مع مبيعات الغاز التي اعتمدتها موسكو بالعملة المحلية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين دول تجمع “أوبك+” لتفادي أي انهيار قد يحدث في أسواق النفط.

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