تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن عقوبات جديدة على إيران حدت من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.4% إلى 119.34 للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتاً أو 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل، بحسب شبكة “CNBC”.

وإذا استمر تراجع الأسعار فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع، في حين ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في 8 أسابيع.

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة الخميس 16 يونيو حزيران، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.

وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994، لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.

The post أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف بشأن الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا