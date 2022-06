أسعار الذهب العالمية تقترب من تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فإن أسعار الذهب تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً.

وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد. ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 21.87 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.

