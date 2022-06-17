باشاغا: حصار النفط سينتهي إذا قدم المركزي الأموال للميزانية المعتمدة من النواب

كشف رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا لرويترز رصدته صدى الاقتصادية إن حصار النفط الليبي سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع.

حيث تم اعتماد ميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة تجاوز 89 مليار .

وتابع بالقول: إنه بمجرد استلام حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل ، فلن يمانع سكان الحقول والهلال النفطي في إعادة تصدير النفط “.

وأضاف أن هناك الكثير من الغضب مما أسماه الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة ، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة.

وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية.

وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير سيقدم الأموال.

وقال: لا أعتقد أن محافظ المركزي الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين .

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