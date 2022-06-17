“حماد” يبحث عودة الشركات الروسية إلى ليبيا

اجتمع وزير التخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “أسامة حماد” اليوم الجمعة 17 يونيو ، بنائب رئيس مجلس الاتحادية لروسيا الاتحادية “المجلس الأعلى للبرلمان الروسي” ، خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بروسيا الاتحادية .

وتم خلال هذا الاجتماع تبادل الآراء حول تفعيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وعودة الشركات الروسية للعمل بليبيا، وخاصة في مجال الطاقة والسكك الحديدية .

كما دعى “حماد” جميع الشركات العاليمة للدول المهتمة بالشأن الليبي للعودة والاستثمار في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية