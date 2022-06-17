مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعتمد جدول الموحد للمرتبات

طرابلس 17 يونيو 2022 (وال)- أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرار رقم (540) بخصوص اعتماد الجدول الموحد للمرتبات.

هذا وجاء نص المادة الأولى في القرار؛ بأن يعمل بجدول الموحد للمرتبات؛ وفقًا لنتائح اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021 م.

وشمل القرار في مادته الثانية بأن تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، في مادته الثالثة دعوة وزارة الخدمة المدنية لمتابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين فيها الفعليين. (وال) م ب/ ر ت

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