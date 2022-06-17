انطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة الإنتاج بحقل الغاني النفطي

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، عن البدء بتركيب خزان ووعاء فصل الغاز بحقل الغاني، ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة الإنتاج بحقل الغاني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس، عبر الدائرة المغلقة بين شركة الهروج للعمليات النفطية والشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، حيث تمت مناقشة البدء بمشروع تركيب خزان بسعة 25.000 برميل، ووعاء فصل الغاز بسعة 20.000 برميل يوميا، بمحطة الزناد بحقل الغاني النفطي التابع لشركة الهروج.

وكانت شركة الهروج للعمليات النفطية قد أعادت تشغيل حقل الغاني، الذي يقع في حوض زلة النفطي للإنتاج بعد إجراء الإصلاحات اللازمة في نوفمبر 2020، ويحتوي الحقل على أكثر من 410 آبار، و يضخ قرابة 50000 برميل يوميا إلى ميناء رأس لانوف الذي يبعد عنه 250 كيلومترا.

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