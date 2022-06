“باشاغا”: إعادة فتح النفط مرتبط بموافقة المصرف المركزي على منح الميزانية لحكومتي وواثق أن “الكبير” سيقدم لنا الأموال

قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “فتحي باشاغا” إن سكان منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط فور استلام حكومته الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب.

وأوضح “باشاغا” في تصريح لوكالة رويترز نشرته اليوم الجمعة بأن هناك الكثير من الغضب مما أسماه الإنفاق غير المشروع والفساد ومنح الأموال للجماعات المسلحة من قبل حكومة “الدبيبة”، مشيرًا إلى أن الإغلاق الجزئي للمنشآت النفطية جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس.

وأكد “باشاغا” بأنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” سيقدم الأموال لحكومته، مضيفًا بأنه لا يعتقد أن المحافظ سيمنع أو يرفض ميزانية تم اعتمادها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إنه لن يكون هناك تحرك للقوة من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق، خصوصا في ظل وجود قوة أجنبية كبيرة جدًا في المنطقة الغربية لليبيا والتي كانت داعمة للدفاع عن العاصمة، واختتم حديثه متسائلا: كيف يمكن أن تكون هناك حرب؟

