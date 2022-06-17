فاشينال تايمز: وزارة النفط وصفها غير دقيق والعلاقات بين صنع الله وعون إنهارت بشكل لا رجوع فيه

ذكرت صحيفة فاشينال تايمز اليوم الجمعة نقلاً عن دبلوماسي في الحكومة البريطانية قوله: نحن على علم بادعاء وزارة النفط أن إنتاج النفط انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا ومع ذلك أن هذا التوقع غير دقيق لأنه الإنتاج الفعلي أعلى بكثير .

وأضاف الدبلوماسي إنه بينما كان الإنتاج النفطي لليبيا يتقلب على أساس يومي فإن 30 إلى 40 في المائة فقط من الإنتاج الإجمالي للبلاد انخفض .

قال: تيم إيتون الباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني الذي يركز على الاقتصاد السياسي للصراع الليبي تشير المعلومات الواردة من المصادر على الأرض إلى أن الانهيار في الإنتاج ليس بالوصف التي قالته وزارة النفط .

وأكد إيتون بالقول: من الواضح أن العلاقات بين عون وصنع الله انهارت بشكل لا رجوع فيه حيث أن تصريحات الوزير تهدف بوضوح إلى النيل من صنع الله والسعي خلفه .

وتابعت للصحيفة بالقول إن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس هي المؤسسة الليبية الوحيدة المخولة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ببيع النفط الليبي ومع ذلك لم تعلن عن المستوى الدقيق للإنتاج الحالي.

وبحسب إيتون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل في ليبيا بهدف الرغبة في استمرار تدفق النفط في وقت تهدد فيه أسعار البنزين الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأمريكيين يتفهمون هذه المشكلة وهم مدفوعون برغبة الغرب في زيادة إنتاج النفط .

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