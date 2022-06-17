خام برنت يتراجع عند 113.12 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من الركود

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، 5.6% لتبلغ عند التسوية 113.12 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مايو وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة.

وهبط خام تكساس ليستقر عند 109.56 دولارات، وهو أكبر تراجع لخام غرب تكساس منذ أواخر مارس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأميركي هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002، مقابل سلة من العملات، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

كما سجلت العقود الآجلة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة تراجعاً بأكثر من 4%، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ إلى خفض الطلب مع قيام البنوك المركزية بتحركات كبيرة، للحد من النمو من خلال رفع أسعار الفائدة والتشديد النقدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية