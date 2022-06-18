انطلاق فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي

شارك وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي، بفعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي لقاء الشركاء الدوليين ، بحضور رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، ومجموعة من سفراء الدول سفير الإتحاد الأوروبي، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية، القائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا، وبمشاركة(21) منظمة دولية بين مؤسسات دولية مانحة ومنفذة.

حيث يهدف هذا المنتدى إلى خلق فهم مشترك لدى الشركاء الدوليين بشأن مجالات ذات الأولوية بخارطة طريق تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، ومايحقق رؤيتها لتعزيز الإدارة المحلية على أساس الإطار القانوني النافذ في ليبيا، وكذلك تحديد إطار عمل مشترك لتنسيق الدعم الدولي بما يحقق تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

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