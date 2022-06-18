بلومبيرغ: 116 شركة أوروبية تواصل عملها في روسيا

كشفت دراسة حديثة، نشرتها بلومبيرغ، عن استمرار عمل 116 شركة أوروبية في روسيا بالرغم من القدر الكبير من العقوبات التي فرضها دول التكتل الأوروبي.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات الأوروبية العاملة في موسكو الآن تشكل نحو النصف من الأنشطة المتعددة الجنسيات والمتمثلة في 247 شركة لم تنسحب بعد، رغم الضغوط التي فرضتها الدول على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

من جهتها، قالت الشركة الروسية للنفط “روس نفت” السبت إن شركة ” بي بي ” البريطانية مازالت تنشط داخل البلاد، إذ تعد أكبر مساهم في القطاع الخاص حتى الآن.

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