خاص.. مصادر لصدى: إستمرار تغيير مدراء بشركة ليبيانا .. وتعيين أحد المقربين من “بن عياد”

كشف مصدر بقطاع الإتصالات حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يستمر مجلس إدارة شركة ليبيانا الجديد المعين من قبل رئيس القابضة “محمد بن عياد” في تغيير مدراء الإدارات والمكاتب ، فبعد تغيبر مدارء إدارة المالية والمراجعة والتجارية ، قام البوراوي يوسف البوراوي رئيس مجلس الإدارة المكلف من قبل بن عياد بتعيين “سارة السوري” بوظيفة مدير مكتب شئون مجلس الإدارة والتي كانت فيما سبق مديرة مكتب بن عياد عندما كان مديراً عاما لشركة ليبيانا قبل فصله منها .

وتابع بالقول: وقام أيضاً بتغيير مدير إدارة الإستراتيجيات المهندس عادل البنداقو وهو مهندس من مستوى عالي من المهنية ومن مؤسسي الشركة وأحد أهم المهندسين المتميزين فيها وتنصيب مكانه موظف لم يسبق أن شغل أي وظيفه إشرافية أو قيادية .

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