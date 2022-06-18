خاص: مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد يصرح لصدى حيال إرتفاع معدل التضخم في ليبيا

صرح مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة “حسين العمامي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إرتفاع معدل التضخم في ليبيا قائلاً: أولاً إرتفاع أسعار السلع بالخارج بنسبه 25%، وكذلك إرتفاع أسعار النقل والشحن عالمياً بسبب زياده المخاطر نتيجه الحرب.

وأضاف “العمامي” بالقول: وجود مشكلة إعاقة في سلاسل الإمداد العالمية للسلع نتيجة وجود ضغط في الطلب العالمي على السلع ونقص المعروض بشكل آثر على الإمداد والتوصيل في مسارات النقل البحري العالمية، إلى جانب إرتفاع أسعار النفط العالمية آثر على زياده تكاليف وسائل النقل.

أما بخصوص هل التضخم له علاقه بارتفاع الأسعار من قبل شهر رمضان ؟ قال “العمامي”: نعم له علاقه طردية لأن كلما ارتفع المستوى العام للأسعار زاد معدل التضخم ، والتضخم يعرف بأنه الإرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ومعدل التضخم الحالي في ليبيا معقول حوالي 3,7%ويعتبر أفضل من دول العربية مثل مصر 17% وتونس 7%.

وختم حديته قائلاً: إن إرتفاع الأسعار هو عامل وارد من الخارج بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً ويحتاج إلى زياده الإنتاج وزياده المعروض، كما أن التحكم في ضبط الأسعار يكون من خلال توفر منتج محلي أو تغيير سعر صرف الدولار لكي يتم استيراد كميات بأسعار منخفضة، أو تدخل الدولة ودعم السلع التي ترتفع أسعارها وبيعها المواطن بسعر أقل وتحمل باقي المبلغ.

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