“الدبيبة” يتفقد مشروع باب طرابلس المتوقف

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت 18 يونيو ، بزيارة تفقدية لمشروع باب طرابلس الإداري والسكني بمنطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس ، رفقة عدد من الوزراء ، وبحضور عدد من مدراء المؤسسات الاستثمارية الليبية.

وأشار “الدبيبة” خلال زيارته إلى أهمية مشروع باب طرابلس ، الذي توقف ضمن العديد من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية .

كما تم خلال هذه الزيارة تقديم عرض فني يوضح تقسيمه إلى 22 موقع متعدد الاستخدام منها أبراج ومباني إدارية خدمية وسكنية وتعليمية وصحية على مساحة تصل إلى 91 هكتار .

كما تم أيضا تقديم عرض ضوئي يوضح أهم المشاريع التي تقوم الشركة الليبية للتنمية والاستثمار بتنفيذها.

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