بالأرقام..إجمالي الحوالات المالية لمرتبات الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير وحتى مايو 2022

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تقريراً بيّنت فيه الإنفاق الحكومي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2022، جاء فيه قيمة التحويلات ضمن الباب الأول للوزارات والهيئات والجهات التابعة لها كالآتي:

وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 1,784,947,100 مليار دينار، وزارة العدل والجهات التابعة لها 382,367,243 مليون دينار، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 169,246,853 مليون دينار، وزارة المالية والجهات التابعة لها 298,113,124 مليون دينار، وزارة الصحة والجهات التابعة لها 1,402,865,399 مليار دينار، وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 6,345,913,337 مليار دينار.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 655,253,778 مليون دينار، وزارة التعليم الاثنين والفني والجهات التابعة لها 509,470,685 مليون دينار، وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 111,472,229 مليون دينار.

وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها 4,156,164 مليون دينار، وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 129,864,925 مليون دينار، وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 110,713,841 مليون دينار، وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 18,079,483 مليون دينار.

وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 161,807,323 مليون دينار، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 2,637,175,201 مليار دينار، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 328,507,839 مليون دينار، وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 33,562,587 مليون دينار، وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 309,724,335 مليون دينار، وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 94,771,793 مليون دينار، وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 57,444,835 مليون دينار.

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها 93,168,816 مليون دينار، وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 29,204,766 مليون دينار، وزارة الشباب والجهات التابعة لها 1,322,142 مليون دينار، وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 1,227,337 مليون دينار، وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 4,502,998 مليون دينار، وزارة البيئة والجهات التابعة لها 4,660,098 مليون دينار، وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 379,600,594 مليون دينار.

انتقالاً إلى الهيئات الحكومية وأولّها هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 1,779,916 مليون دينار، الهيئة العامة للأوقاف والجهات التابعة لها 13,387,769 مليون دينار، الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 12,137,296 مليون دينار.

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