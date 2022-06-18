“العبدلي” يبحث سُبل التعاون المشترك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي اليوم السبت اجتماعًا مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، ومدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميل كوركاد ، بحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي ، ومدير دائرة التخطيط محمد أوسويدر .

حيث خُصص هذا الاجتماع للتنسيق المشترك في عدة مجالات منها تبادل الطاقة والصيانة والتدريب وذلك في إطار التعاون المشترك والدائم بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز .

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