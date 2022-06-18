اقتصاد

“العبدلي” يبحث سُبل التعاون المشترك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي اليوم السبت اجتماعًا مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، ومدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميل كوركاد ، بحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي ، ومدير دائرة التخطيط محمد أوسويدر .

حيث خُصص هذا الاجتماع للتنسيق المشترك في عدة مجالات منها تبادل الطاقة والصيانة والتدريب وذلك في إطار التعاون المشترك والدائم بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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