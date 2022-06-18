مرسى الحريقة يستعد لتصدير مليون برميل نفط

كشف مصدر ملاحي في تصريح خاص لــ218، السبت، عن وصول ناقلة النفط “ماران بلاتو” إلى مرسى الحريقة لشحن مليون برميل، وهي الناقلة الثانية خلال عشرة أيام، إذ صدّر ميناء الحريقة الأسبوع الماضي مليون برميل عبر الناقلة صوفيا.

وعلمت 218 من مصدر منفصل يعمل في منطقة الهلال النفطي، عن وصول الناقلة “سيروس ويرور” إلى ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، ومن المتحمل أن تغادر ليبيا ظهر الأحد بعد إتمام إجراءات التصدير.

وأضاف المصدر أن ناقلة تحمل اسم “اوهيو” وصلت لميناء السدرة، على أن تشحن كمية غير معلنة من النفط.

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