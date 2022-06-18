اقتصاد

المالية: هذا ماوصل إليه حجم الإنفاق الحكومي على الدعم خلال 2022 حتى مايو الماضي

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أفصح تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الأخير عن قيمة المصروفات الحكومية للباب الرابع المتعلق بالدعم كالآتي: دعم الأدوية 1,179,999,996 مليار دينار، دعم الكهرباء والإنارة العامة 350,000,000 مليون دينار، دعم النظافة العامة 157,009,417 مليون دينار.

دعم المياه والصرف الصحي95,833,335 مليون دينار، مخصص المحروقات 3,326,666,668 مليار دينار، منحة الزوجة والأبناء 3,499,530,000 مليار دينار.

أيضاً مليار دينار مخصّصة لصندوق دعم الزواج قالت الوزارة أنّه لم يتم تسييلها حتى تاريخ 31 مايو الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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