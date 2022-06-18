الدينار يرتفع أمام الدولار والليرة التركية

ارتفعت قيمة الدينار أمام العملة الأمريكية في تعاملات يوم السبت، بعد موجة انخفاض الأسبوع الماضي.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بطرابلس بــ 5.09 دنانير مقابل 5.12 دنانير يوم الخميس، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول بــ 5.08 دنانير.

بدورها، تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف أمام العملة المحلية، وبلغت قيمتها 33 قرشاً على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

واستقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي للأسبوع الثاني على التوالي، وبلغت قيمته في النقطة الحدودية رأس اجدير 1.65 دينار.

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