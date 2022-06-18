رئيس بلدية بنغازي يبحث احتياجات منطقة حي السلام مع مجلسها المحلي

بنغازي 18 يونيو 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس المحلي حي السلام، لاستعراض احتياجات المنطقة من المشاريع في مجال الخدمات الأساسية، بحضور مدير إدارة شؤون المحلات بالبلدية.

وأصدر رئيس البلدية تعليماته بتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية في شارع الأردن، واستكمال مرافق الساحة الرياضية بالحي، والعمل على صيانة وتحوير أحد المباني العامة بالحي، ليكون مركز صحي على أن يتم التنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بنغازي؛ فيما يتعلق بالحصول على الموافقات الإدارية والمواصفات الفنية المطلوبة في هذا الشأن، إضافة إلى استهداف عدد من الشوارع في الحي لتنفيذ أعمال الرصف خلال الميزانية القادمة.

وأوضح بوجواري بأن مشروع تغذية الأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة التي من بينها حي السلام في مراحلة النهائية، ومن المُتسهدف أن يتم ضخ مياه منظومة النهر الصناعي خلال الأيام القليلة القادمة، وأن التأخير في تدفق المياه بسبب التعديات من قِبل بعض المواطنين على خط (1000ملم)، وأن البلدية قامت بتنفيذ المُعالجة المطلوبة للأضرار التي تعرض لها خط المياه المذكور. (وال) أ م/ ر ت

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