النائب العام يأمر بحبس عدد من موظفي الضرائب على خلفية عملية اختلاس بمئات الألوف من خزينة المصلحة

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين بعد أن وتولت بحث جريمة اختلاس مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.

حيث نظرت نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في واقعات البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي – طرابلس في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب؛ وإبَان التحقيق الابتدائي لصحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

كما أسفرت الإجراءات عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية