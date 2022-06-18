خاص.. الصافي: للتضخم أسباب داخلية وخارجية ومادام المركزي منقسماً فلن يتمكن من التصدي لمتغيرات الاقتصاد الدولي

صرح عضو الصالون الاقتصادي “محمد الصافي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إرتفاع معدل التضخم في ليبيا قائلاً: التضخم الحاصل الآن له أسباب داخلية وأسباب خارجية: الداخلية هو الإنفاق الحكومي المفرط والاستهلاكي العام الماضي بينما الخارجية ناتجة لاسباب عدة: الحرب الاقتصادية بين قطبي الصناعة (الصين) والتجارة (الولايات المتحدة الأمريكية ) خلال فترة الرئيس ترامب، وكذلك تفشى وباء كورونا، وأزمة النقل البحري، والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على إمدادات الحبوب.

أما بخصوص هل التضخم له علاقة بإرتفاع الأسعار الحالية من قبل شهر رمضان إلى يومنا هذا؟ قال: لا أعتقد، التضخم جله مستورد نتيجة إرتفاع الأسعار الغذاء العالمي.

وتابع بالقول: نقدياً ، في ظل انقسام المصرف المركزي وتعطيل أجسامه (مثل لجنة السياسة النقدية) المعنية بتقييم الوضع الاقتصادي (النقدي) للدولة منذ عام 2014، وكذلك توقف العمل بأداة سعر الفائدة منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 2013، فإن المركزي غير قادر على مجاراة بقية البنوك المركزية في مختلف دول العالم في التصدي لهذه المتغيرات في الاقتصاد الدولي، إلى جانب مالياً، الانقسام السياسي بعدم وجود حكومة واحدة لكافة التراب الليبي، وكذلك شبهات الفساد في الحكومة الحالية كلها عوامل تحول دون تكاثف الجهود لمكافة أزمة التضخم العالمية.

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