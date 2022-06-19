برعاية الأمم المتحدة..انطلاق عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الرقابية بالعاصمة التونسية

انطلقت بفندق ماريوت بتونس فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات برئاسة رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح الحرير” ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة -برنامج الامم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP ومعهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام USIP.

وذلك للشروع في توحيد أهم المؤسسات السيادية (الرقابية): ديوان المحاسبه الليبي (5+5 )، هيئة الرقابه الاداريه (4+4)؛ حيث حضرت اللجان المكلفة من الإدارتين (طرابلس والبيضاء)

وقد تولى عضو لجنة توحيد المؤسسات “عبدالله الحاسي” عرض ورقة عمل حول انقسام المؤسسات وأشكال وأنواع الانقسام وتأثيره علي الاقتصاد الوطني وكذلك أداء العمل والدروس المستفادة.

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