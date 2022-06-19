خاص.. مصادر بالإتصالات: رغم تنبيه الديوان إستمرار “بن عياد” الصرف من بند المسؤولية الاجتماعية

كشفت مصادر خاصة بالإتصالات لصدى الاقتصادية عن صرف شركة القابضة للإتصالات عن ملتقى الشباب الليبي العربي مضيفاً أن كل هذه المعاملات سبق وأن تم رفضهم فيما سبق والآن بعد تمكين رئيس المجلس الجديد البوراوي يوسف البوراوي والمدير العام الجديد هُنيد الكموشي كل هذه المعاملات تم الصرف عليهم على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة بعدم الصرف من بند المسئولية الاجتماعية.

وتابع بالقول: ولكن مع الأسف يستمر نزيف الصرف لأغراض شخصية بمبلغ 290 ألف دولار وفق قوله ، ولا يوجد ما يفيد بهذا المهرجان ومن قام بالدعوة له وما الغاية منه وتم الدفع مباشرة لفريق خواطر ليبيا .

كما تحصلت صدى الاقتصادية على فاتورة تم تحويلها من محمد بن عياد إلى البوراوي يوسف رئيس شركة ليبيانا ليقوم بدفعها من بند المسئوولية الاجتماعية بالشركة .

وبحسب المصدر كل هذه المعاملات سبق وأن تم رفضها من قبل المجلس السابق نظراً لانها لا تخدم أغراض الشركة وإنما هدر للأموال ، وتبلغ قيمة المعاملة بالمراسلة 103.800 مليون .

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