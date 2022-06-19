تراجع الدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 19 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 19 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8241 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0633 دينار، والجنيه الاسترليني 5.895 دينار، والدولار الكندي 3.7029 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2786 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2855دينار، والدرهم الإماراتي 1.3134 دينار، والدينار التونسي 1.5521 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.478 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 19 يونيو 2022: