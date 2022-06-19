بعد إغلاق الموانىء والحقول النفطية..  إنتاج ليبيا يترواح بين 100 – 200 ألف برميل يوميا من الحقول البحرية والحمادة والوفاء

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة “الدبيبة” أن إنتاج ليبيا من النفط يترواح ما بين100 و 200 ألف برميل يومياً من الحقول البحرية والحمادة والوفاء.

الوزارة في بيان لها اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية بـ«الصمت المريب» تجاه الإقفال الشبه كامل للحقول والموانىء النفطية رغم معرفتهم.

واتهمت رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات دينار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا.

وتابعت الوزارة قولها إن عدم تقيد صنع الله ومخالفته للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة ومشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية

وذكرت الوزارة ” أن صنع الله لم يتبع التسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، إضافة لتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات”.