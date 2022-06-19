العامة للكهرباء تجدد الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

طرابلس 19 يونيو 2022 م ( وال ) دعت الشركة العامة للكهرباء مجددا إلى ترشيد اِستهلاك الطاقة الكهربائية .

كما دعت الشركة في نشرة توعوية وإرشادية للحد من الاستهلاك المُفرط للطاقة وضرورة غرس ثقافة التوعية وكذلك نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل دور المساجد في هذا الجانب .

وأوضحت الشركة عبر موقعها أنه في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودًا مضاعفة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية ، إلا أن الاستعمال الخاطئ والمفرط، أصبح يثقل كاهل الشركة ، فعلى سبيل المثال المبالغة في تشغيل الإنارة بالمحال التجارية واستعمال الكشافات المتوهجة في وضح النهار وكذلك بمعارض السيارات المنتشرة خاصة بشارع 20رمضان .

ونشر موقع الشركة صورة التقطتها عدسة دائرة الإعلام توضح الإهدار الواضح للطاقة الكهربائية .

عليه طالبت الشركة من المواطنين إطفاء الإنارة الخارجية بالنهار والتقليل من الإنارة الداخلية للمساهمة في تخفيض الأحمال التي تعود بالمنفعة على الجميع . (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال