“وزارة النفط”: مجمل إنتاج الحقول النفطية اليوم يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يومياً

صرحت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد حول ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات العالمية بخصوص دقة المعلومات التي تصرح بها وزارة النفط والغاز، بتدني الإنتاج بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي أقل من 100 – 200 ألف برميل يوميا.

حيث أكدت الوزارة بأن الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلاً عندما تم الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية رغم أنهم يعرفون من الذي أصدر التعليمات بالإقفال وقد وصل الأمر في السابق بأن قدّم مصطفي صنع الله شكوى في شخصيات اجتماعية و رسمية للجنة العقوبات مستهيناً بالقضاء الليبي .

وأوضحت بأنه لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء وهذه مجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و 200 ألف برميل يومياً.

