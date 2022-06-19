“التومي” يبحث ملفات التعاون والشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz)

اجتمع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ووكيل وزارة الخارجية “عمر كتي” مع سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية “Michael Ohnmacht”، وذلك على هامش منتدى الحكم المحلي الليبي لقاء الشركاء الدوليين .

حيث تمت مناقشة ملفات التعاون والشراكة بين المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) ووزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية في تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من خلال تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

وفي الختام تم مناقشة تجديد توقيع واعتماد إتفاقية الشراكة بين وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) بعد مرور خمسين عاماََ من التعاون بين الدولتين.

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