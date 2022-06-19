وزارة النفط: إنتاج ليبيا النفطي يتراوح بين 100و200 ألف برميل يومياً

جدد وزير النفط والغاز محمد عون قوله، إن إنتاج ليبيا من النفط، تراجع بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية، إلى حوالي أقل من 100 – 200 ألف برميل يومياً.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه وبسبب الإغلاقات، لم يبقَ على الإنتاج سوى الحقول البحرية والحماده والوفاء، الذي يبلغُ مجمل إنتاجها بين 100 و200 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق، كشف مصدر ملاحي في تصريح خاص لــ218، عن وصول ناقلة النفط “ماران بلاتو” إلى مرسى الحريقة لشحن مليون برميل، وهي الناقلة الثانية خلال عشرة أيام، إذ صدّر ميناء الحريقة الأسبوع الماضي مليون برميل عبر الناقلة صوفيا.

وعلمت 218 من مصدر منفصل يعمل في منطقة الهلال النفطي، عن وصول الناقلة “سيروس ويرور” إلى ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، ومن المتحمل أن تغادر ليبيا ظهر الأحد بعد إتمام إجراءات التصدير.

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