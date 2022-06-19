محذرة المخالفين.. المالية تدعو المراقبات لإحالة تقارير حساباتها خلال 15 يوماً

دعت وزارة المالية مراقبو مكاتب الخدمات البلدية بالبلديات والمناطق، بإحالة محاضر وتقارير الجرد السنوي للحسابات المصرفية والخزائن للمراقبات والجهات المستقلة، داخل كل مراقبة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بدءاً من الأحد.

وحذرت الوزارة في تعميم، الأحد، أنها ستحجب مخصصات الباب الثاني لكل مراقبة ومكتب للخدمات المالية لا يحيل محاضر وتقارير الجرد، داعية المراقبات للتقيد بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات المتعلقة بالجرد السنوي للحسابات المصرفية والمخازن.

وكانت وزارة المالية قد أكدت شروعها في نشر تقارير وبيانات تفصيلية عن الإيرادات المحصلة والإنفاق الحكومي بشكل شهري منتظم، لإرساء قواعد ومبادئ الإفصاح والشفافية عقب الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة بالفساد المالي.

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