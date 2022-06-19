انطلاق الاستعدادات لافتتاح معرض رأس لانوف للكتاب 

رأس لانوف 19 يونيو – 2022 (وال) _ انطلقت بمدينة رأس لانوف، الاستعدادات لافتتاح معرض الكتاب الذي ينظمه قسم الإعلام والثقافة بمكتب العلاقات العامة والإعلام بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين الليبيين – مكتب المنطقة الشرقية.

و يقام المعرض في قاعة الشهداء بالمدينة السكنية رأس لانوف، بمشاركة عدد من الجامعات كل من (جامعة بنغازي جامعة سرت، دار الجابر للطباعة والنشر، دار ومكتبة الحسام للنشر، ومكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية، و دار البيان للنشر). (وال _ رأس لانوف) ع م

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