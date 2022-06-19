“الدبيبة” يصدر تعليماته بضرورة بذل الجهود بشأن تنظيم المصلحة وتفعيل عملها

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ، ومدير مصلحة التخطيط العمراني “عبدالحكيم السلطني”.

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالمصلحة، والذي أعيد تشكيل إدارتها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تفعيل دور المصلحة، والقيام بمهامها المناطة بها، والمتعثر العمل بها منذ سنوات.

حيث استمع رئيس الوزراء لعدد من الملاحظات الفنية والقانونية من قبل الوزير ومدير المصلحة، والتي تحتاج إلى إجراءات،كما تم متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة، بشأن اعتماد بعض المخططات الحضرية، وكيفية اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامتها.

وفي ختام الاجتماع أصدر الدبيبة تعليماته، بضرورة بذل الجهود بشأن تنظيم المصلحة وتفعيل عملها، لتنفيذ خطة الحكومة في جميع المجالات.

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