اقتصاد

“أبوجناح”يبحث تفعيل الاتفاقيات الصحية مع إيطاليا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الأحد 19 يونيو ، بسفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ، وتفعيل إتفاقية التعاون بين البلدين في الجانب الصحي .

وتم خلال هذا الاجتماع العديد من الملفات منها تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية ، وإلى جانب دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية ، والتنسيق الدائم مع مكتب التعاون الدولي بالوزارة .

وأبدى السفير الإيطالي إستعداد بلاده لعلاج الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض مستعصية ، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من الأطباء لتقديم خدمات علاجية داخل المستشفيات والمراكز الصحية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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