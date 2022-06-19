“ابوزقية” يبحث حلحلة العراقيل التي تواجه ملاك المحافظ الاستثمارية

اجتمع وزير الدولة لشؤون السلطات التشريعية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “محمد أبوزقية” ، اليوم الأحد 19 يونيو ، مع ممثلي عن ملاك المحافظ الاستثمارية ، بحضور عضو مجلس النواب المكلف بمتابعة ملف ملاك المحافظ الاستثمارية .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه ملاك المحافظ الاستثمارية ، وفي مقدمتها تجميد مستحقات الملاك الذين عددهم 264 ألف أسرة منذ عام 2013 ، بالإضافة إلى مشكلة إزدواجية الوظيفة التي حالت دون توظيفهم بالدولة بعد إنقطاع المنحة التي كانت تصرف لهم .

وكما أكد “أبوزقية” على متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع مجلس النواب في إطار تقريب وجهات النظر .

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