“الحويج” يزور شركة النسيم للصناعات الغذائية للاطلاع على سير عمل خطوط الإنتاج

توجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، بزيارة لشركة النسيم للصناعات الغذائية بمدينة مصراتة، رافقه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة “محمد الرعيض” وعضو مجلس الإدارة ومدير الإنتاج بالشركة.

كما أطلع خلال الزيارة على سير عمل خطوط الإنتاج وتعرف على التقنيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية وفق الاشتراطات والمعايير الصحية العالمية.

حيث أشار “الحويج” إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على منتجات الشركة وقدراتها على المنافسة واستراتيجيتها بتوظيف العناصر الليبية، مشيداً على الكوادر العاملة بالشركة حيث 99%من طاقمها الفني من الشباب الليبي، مؤكداً على تشجيع الوزارة للقطاع الخاص وأنها تعمل في اتجاه تنظيم السوق الليبي وتوفير الإمكانيات والتسهيلات مما يجعل من ليبيا بيئة مناسبة للصناعة والتنمية الوطنية وخلق فرص للتنوع الاقتصادي والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن .

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