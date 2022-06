“باشاغا” : إذا لم يتم صرف الميزانية من قبل المصرف المركزي فإنه يصبح خارج الشرعية وسيعرض نفسه للعقوبات

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الأحد في تصريح تلفزيوني إن مورد ليبيا الوحيد هو النفط وهو متوزع على الشرق والجنوب الغربي، اما باقي الموارد كالضرائب والجمارك فقد حققت 4 مليار فقط كإيرادات وهو أمر في منتهى الفضيحة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتبنى استراتجية تنوع المصادر.

وتطرق” باشاغا” ضمن تصريحاته أن الميزانية العامة للدولة لسنة 2022‪ تم اعتمادها بقانون من مجلس النواب، كما عرضناها كذلك على مجلس الدولة.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية: لا أعتقد أن مصرف ليبيا المركزي يستطيع أن يقول لا للميزانية، لأنه عبارة عن مجلس إدارة فهو الذي يقرر وفق القوانين، فلا يصح للمحافظ وحده أن يقول أرفض او أقبل الشي، فمن الضروري أن يجتمع مجلس الإدارة كاملا لصرف هذه الميزانية والا فإنهم يصبحو خارج الشرعية.

كما أكد “باشاغا” أن هناك شكوات دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، لافتا إلى أنه اذا رفض المصرف المركزي التعامل مع الميزانية فإنه يعرض نفسه للعقوبات وسترفض التعامل معاه المصارف الدولية، فلا أعتقد بأنه سيرفض التعامل مع الميزانية.

