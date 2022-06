كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الأحد أن الذين أغلقو النفط نظروا في أوضاعهم المأساوية من انقطاع الكهرباء وسوء تعليم والخدمات المتردية، إضافة إلى الملايين والمليارات التي تصرف وتهدر على المليشيات وعلى الفساد والشركات الوهمية، مضيفا إلى أنهم شعرو أن الأموال التي تخرج من تحت أقدامهم تهدر، وأن الحكومة لم تكن أمينة في الصرف فكان تعبيرهم هو إغلاق النفط جزئيا وليس بشكل كامل.

وأضاف “باشاغا” في تصريحات تلفزيونية أن الحقول والموانئ النفطية سيتم إعادة تشغيلها في حين يرى الأهالي الذين أغلقو النفط أن الميزانية تسير بشكل صحيح والحكومة بدأت في إجراءات التنمية وترشيد الإنفاق وتحسين المعيشة وغيرها.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلف:” تواصلنا مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله واطلعنا على جزء من الآلية الجديدة لتوزيع العوائد وزيادة الإنتاج، فيمااتفقنا مع مجلس النواب على تقديم ميزانية للمؤسسة تقدر بـ 34 مليار دينار على 3 سنوات عند الاطلاع على خطة المؤسسة بالكامل

وأوضح أن الحكومة قد تلقت عروضا من شركات نفط دولية للاستثمار تتجاوز المليار دولار، مشيراً إلى أن مؤسسة النفط تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وقد رصدنا لها أمولا من البابين الأول والثاني لإعادة البنى التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.

The post “باشاغا”: الآهالي الذين أغلقو النفط نظروا إلى الملايين التي تهدر على المليشيات والفساد.. فيما سيفتح النفط في حال يرى الآهالي تحسن في تسيير الأموال appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا