الحويج يتفقد مصنع النسيم بمصراتة ويؤكد تشجيع الوزارة للقطاع الخاص

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تفقد وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج السبت الماضي شركة النسيم للصناعات الغذائية بمدينة مصراتة رفقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

واستقبل الحويج رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الرعيض وعضو مجلس الإدارة ومدير الإنتاج بالشركة.

وأطلع الوزير على سير عمل خطوط الإنتاج و تعرف على التقنيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية وفق الاشتراطات و المعايير الصحية العالمية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على منتجات الشركة وقدراتها على المنافسة واستراتيجيتها بتوظيف العناصر الليبية.

و أشاد الحويج بدور الكوادر العاملة بالشركة منوها أن 99%من طاقمها الفني من الشباب الليبي.

واكد تشجيع الوزارة للقطاع الخاص وعملها في اتجاه تنظيم السوق الليبي وتوفير الإمكانيات والتسهيلات.

مشيرا إلى أن ليبيا بيئة مناسبة للصناعة والتنمية الوطنية.

مشجعا على خلق فرص للتنوع الاقتصادي والحفاظ على الامن الغذائي للمواطن .

وكانت غرفة التجارة والصناعة و الزراعة طرابلس قد أطلقت مبادرة أعمال الرجال لشراء الأضحية لصالح أسر الشهداء وذوي الدخل المحدود بمشاركة منتسبي الغرفة ومؤسسة مزال فينا الخير للاعمال الخيرية.

في حين اوضحت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها بالفيسبوك أن المبادرة جاءت تحت رعاية شرفية من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

حيث انطلقت المبادرة يوم الاربعاء 15 يونيو لاستقبال مساهمة منتسبي الغرفة وتستمر حتى 30 يونيو 2022 م.