قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى نحو 700 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نقلته وكالة رويترز للأنباء، التي أكدت أن “عون” لم يذكر أية تفاصيل حول متى وكيف ارتفع مستوى الإنتاج.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة النفط والغاز الأسبوع الماضي قوله إن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا.

وكانت وزارة النفط والغاز قد اتهمت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بحجب 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية ما أدى إلى خسارة ليبيا عشرات الملايين من الدولارات.

وأضافت الوزارة أن “صنع الله” حجب معلومات وبيانات عنها بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتى لرئاسة الحكومة، حسب تعبيرها.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء

The post في تصريح لرويترز.. عون يؤكد ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 700 ألف برميل يوميا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار