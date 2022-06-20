المنطقة الحرة مصراتة تطمح لتعزيز التعاون مع شركة بيم الصربية

ناقش رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة رفقة وكيل وزارة الإنشاءات الصربي والمدير التنفيذي لشركة بيم وعدد من مهندسيها؛ آليات إعادة تفعيل الشراكة والتعاون و عودة العمل لتنفيذ والإشراف على مشاريع المنشآت البحرية.

وتعتبر شركة بيم من أكبر الشركات في مجال الإنشاءات البحرية والطرق المائية في صربيا، ولها تاريخ طويل في تنفيذ مشاريع بناء الموانئ والمنشآت البحرية في عدد من دول العالم، من بينها صربيا وروسيا والعراق والكويت وبنغلاديش والهند وتونس وليبيا.

جديرٌ بالذكر أن شركة بيم هي الشركة التي صممت ونفذت ميناء مصراتة البحري خلال المرحلتين الأولى في 1978 والثانية في 1982، إضافةً إلى تنفيذ عدد من الموانئ والمنشآت البحرية الأخرى في ليبيا خلال تلك الفترة.

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