سجلت أسعار النفط، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً، وذلك بعد تراجع حاد تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، في ظل توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية حول العالم لوقف تسارع التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.54% إلى 110.15 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.50% إلى 113.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”.

وكانت أسواق النفط قد تراجعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، إذ انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 6.8% إلى 109.56 دولار للبرميل، وسجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.2%، في حين تراجعت عقود “برنت” بنسبة 5.6% وبلغ الخام عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، وهبط المزيج العالمي بنسبة 7.3% في الأسبوع الفائت.

وجاء هبوط الأسبوع الماضي في ظل مخاوف المستثمرين من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة بقوة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الطلب على الذهب الأسود، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

The post أسعار النفط تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا