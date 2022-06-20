تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 20 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8154 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً لكنه يستمر عند اعلى مستوياته في السوق الرسمية.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0711 دينار، والجنيه الاسترليني 5.894 دينار، والدولار الكندي 3.7047 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2779 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2833 دينار، والدرهم الإماراتي 1.311 دينار، والدينار التونسي 1.5474 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4789 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 20 يونيو 2022: