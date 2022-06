بعد أيام من إعلان انخفاضه.. الإنتاج النفطي يقفز إلى حوالي 700 ألف برميل في اليوم

أفاد وزير النفط و الغاز محمد عون في تصريح لوكالة رويترز اليوم أن إجمالي الإنتاج النفطي بلغ حولي 700 ألف برميل في اليوم دون تقديم المزيد من التفاصيل حول المدة التي سجل فيها هذا الارتفاع.

هذا التصريح جاء بعد أيام مما نشرته صحيفة الفاينانشل تايمز التي ذكرت وفق معطيات استقتها من مصادرها أن الإنتاج النفطي الليبي يتوقف عند حوالي 700 ألف برميل في اليوم مايساعد على التخفيف من مخاوف تداعيات إغلاق الموانئ النفطية على الإنتاج الجملي، وهو ماعاد عون ليؤكده اليوم.

الصحيفة ذكرت استنادا على تصريح أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن ماصرحت به وزارة النفط الأسبوع الماضي من انخفاض للإنتاج ب1.1 مليون برميل و الرقم المقدم غير دقيق، نفس المصدر اعتبر أن الإنتاج الفعلي مرتفع بشكل كبير و الانخفاض المسجل في ظل تقلب الإنتاج اليومي كان بين 30 إلى 40% فقط من إجمالي الإنتاج.

